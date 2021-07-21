Черкесск, 21 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Поток туристов на курорты Северного Кавказа вырос с начала 2021 года по сравнению с 2020 годом на 99%. Рост турпотока в сравнении с допандемийным 2019 годом составил 85%, сообщили 21 июля в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

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Наибольший рост продемонстрировал курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии, который посетило вдвое больше гостей, чем за тот же период 2019 года. На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии в первом полугодии 2021 года побывало на 62% больше туристов, чем в 2019 году.

Стабильный рост числа туристов зафиксирован и на курорте «Ведучи» в Чечне. С начала 2021 года он принял на 35% больше гостей, чем два года назад.

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