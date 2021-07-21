Ташкент, 21 июля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Председателем правления Народного банка Узбекистана назначен Шухрат Атабаев, сообщает издание «Газета.uz» со ссылкой на источник в банковской сфере.

Центральный банк Республики Узбекистан 10 000 узбекских сумов

Ранее Атабаев заманил должность заместителя советника президента Узбекистана по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики.

Шухрат Атабаев родился в 1978 году. В 2000 году окончил Ташкентский финансовый институт, в 2005 — национальный институт политических наук Японии, в 2010 — академию государственного и общественного строительства при президенте.

В 2015—2017 годах работал заместителем председателя правления Народного банка, в 2018—2021 годах — председателем правления «Ипотека-банка».