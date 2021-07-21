Тирана, 21 июля, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Албанское государственное агентство INSTAT опубликовало отчет за 2020 год, согласно которому возросло число родов среди женщин в возрасте от 30 до 44 лет.

Poohsmith Роды

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, женщины чаще предпочитают рожать после 30 и посвящают третий десяток личному развитию и карьере. Если в 2016 году на 1000 женщин в возрасте от 20 до 24 лет приходилось 74 беременности, то в 2020 году — 55. При этом возрастает число женщин, решающихся на ребенка после 40 лет. Если в 2016 году на 1000 женщин старше 40 лет приходилось 4,9 беременности, то в 2020 году — 5,8.

Отмечают, что постепенное снижение рождаемости снижает качество «замещения поколений». В 2020 году коэффициент воспроизводства в стране составил 0,65, то есть треть старшего поколения не будет заменена молодежью. При этом отмечается, что число новорожденных мальчиков снижается быстрее, чем девочек.