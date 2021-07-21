Жуковский, Московская область, 21 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В небо над подмосковным Жуковским впервые взмыла пилотажная группа ВВС Индии Sarang. Выступление индийских асов состоялась в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Juhasz Imre Вертолет

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«В ходе выступлений группой демонстрируется сложный пилотаж, зрелищность которого подчёркивается использованием дымогенераторов», — сообщили в пресс-службе авиасалона.

Группа выступает на четырёх вертолётах ALH. Это многоцелевые вертолёты, разработанные индийской национальной компанией HAL. Название группы Sarang переводится с санскрита как «Павлин», который является национальной птицей Индии. В яркой раскраске вертолётов повторяются узоры павлиньего хвоста.

Пилотажная группа не только демонстрирует профессионализм ВВС Индии, но и активно участвует в спасательных операциях по ликвидации наводнений по всей стране, добавили в пресс-службе авиасолона.

Напомним, пилотажная группа Sarang была образована в составе ВВС Индии в 2003 году. Это первая в мире вертолётная пилотажная группа, которая выполнила совместный пилотаж с пилотажной группой на самолётах.