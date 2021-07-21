Таллин, 21 июля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Департамент здоровья Эстонии отменил действовавший с июня нынешнего года запрет купаться на популярном таллинском пляже Штромка. Об этом сообщил ERR со ссылкой на последние анализы воды, сделанные сотрудниками учреждения.

Пляж

«Мы получили приятную новость, что пробы воды, взятые Департаментом здоровья на Штромке 15 июля, в порядке», — заявила заместитель старейшины района Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Сообщается, что чистота воды определяется по двум микробиологическим параметрам — содержание в воде энтерококков и кишечной палочки. В июне нынешнего года департамент сообщил, что морская вода Таллинского залива у пляжа Штромка загрязнена опасными бактериями.

Как сообщали эстонские СМИ, запрет департамента был проигнорирован как посетителями популярного у таллинцев и гостей столицы пляжа, так и руководством городского района.

По утверждению местных властей, нужно учитывать, что парк и прибрежная зона расположены в низине, то есть после сильных осадков качество воды меняется. Также на качество воды на пляже может оказывать влияние деятельность человека в близлежащих районах, грунтовые воды, которые переносят осадочные воды с загрязненных территорий в Коплиский залив.

Поэтому власти Пыхья-Таллина назвали результаты анализов воды, взятые Департаментом здоровья, «необъективными» и разрешили купаться, вывесив на пляже зеленый флаг.