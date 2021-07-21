В Челябинской области выявили уже более 300 ковид-пациентов за сутки
Челябинск, 21 июля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили уже 303 носителя коронавируса. Эти официальные данные приводит минздрав региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 71 712 случаев заражения коронавирусом. Больных COVID-19 насчитывается 4499 человек.
Скончались ещё 12 пациентов, и у всех причиной смерти стал COVID-19.