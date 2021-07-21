Стокгольм, 21 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Полиция Швеции взяла под опеку троих детей в рамках международной операции по борьбе с торговлей людьми. Полиция считает, что находящиеся в настоящее время на попечении шведских властей дети находятся в тяжелом положении, поэтому для оказания дальнейшей помощи они были переданы в социальные службы. Об этом 21 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм. Швеция

«Двое из детей были беременными и занимались попрошайничеством», — заявил в интервью SVT Пер Инглунд, инспектор по уголовным делам национального оперативного управления Полиции Швеции (NOA).

Третьего ребенка, которому было 14 лет, родители хотели насильно выдать замуж.

«14-летний подросток был здесь со своими родителями. Она сказала мне, что ее хотят отдать замуж. Так решили ее родители, и родители ее будущего мужа заплатили за это деньги», — добавил Инглунд.