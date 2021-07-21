Абакан, , 13:24 — REGNUM Ирина Ахметова ушла в отставку с должности министра труда и социальной защиты Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июля в республиканском правительстве.

Владимир Чебодаев R-19.ru

Уточняется, что Ахметова покинула этот пост по собственному желанию. Новым руководителем министерства назначен Владимир Чебодаев. Соответствующее распоряжение подписал глава Хакасии Валентин Коновалов.

Официально Чебодаев вступит в должность 22 июля. Ранее он был первым замминистра труда и соцзащиты.

Владимир Чебодаев родился в 1979 году. Окончил Тувинский госуниверситет. Заместителем министра социальной защиты Хакасии был назначен в апреле 2019 года. С января 2020 года являлся первым заместителем министра труда и социальной защиты региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Ирина Ахметова занимала пост министра труда и социальной защиты Хакасии с октября 2019 года.