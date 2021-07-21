Москва, , 13:23 — REGNUM Власти Китая считают, что Белоруссия и Евросоюз могут разрешить имеющиеся у них разногласия без угроз применения санкций. Об этом 21 июля заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, комментируя предложение белорусского президента Александра Лукашенко об ограничении транзита через территорию республики товаров в ответ на санкции ЕС.

Чжан Ханьхуэй China-embassy.org

По словам Ханьхуэя, которые приводит ТАСС, в Пекине обратили внимание и на расширении санкций ЕС против Белоруссии, и на ответное заявление Минска.

«Мы говорим, что нет дыма без огня. Китай последовательно выступает против необоснованного применения односторонних санкций в международных отношениях, а также против использования санкций для взаимных угроз», — сказал он.

Кроме того, посол КНР в РФ добавил, что Китай выступает против внешнего вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии и уважает самостоятельный путь развития республики и ее народа «на основании реального положения дел».

«Китай надеется, что заинтересованные стороны смогут разрешить существующие разногласия надлежащим образом», — также указал Ханьхуэй.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов продолжат привлечение к ответственности действующих властей Белоруссии и в том числе, посредством введения в отношении них новых санкционных мер.