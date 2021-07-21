Владикавказ, 21 июля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Северной Осетии проходят лечение в ковидных госпиталях 640 человек, в том числе 79 новых пациентов были госпитализированы за прошедшие сутки, сообщили 21 июля в пресс-службе регионального минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди пациентов — у 299 больных подтвержден диагноз Covid-19. В реанимациях оказывают помощь 71 пациенту, подключение к аппаратам ИВЛ потребовалась 18 заболевшим.

За последние двое суток в РСО-Алании скончались от COVID-19 шесть пациентов. Общее число случаев летального исхода в республике достигло 242.

За все время пандемии в Северной Осетии был подтвержден коронавирус у 18 216 человек, в том числе у 53 — за последний день. Сумели справиться с болезнью 17 677 человек.