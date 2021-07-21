Стокгольм, 21 июля, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Несмотря на усилия Полиции Швеции, перестрелки по всей стране по-прежнему продолжаются. По сравнению с 2020 годом в текущем году правоохранители зафиксировали меньше случаев незаконного применения оружия, но число смертей от них оказалось выше.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Преступник

Вечером 20 июля в студии телеканала SVT дальнейшую борьбу с преступностью обсудили министр юстиции Швеции Морган Йоханссон и представитель «Умеренных» по вопросам правовой политики Йохан Форссел.

«Необходимо дать полицейским новые инструменты и предусмотреть соответствующие меры наказания», — отметил Форселл, добавив, что основное внимание следует уделять поимке преступников.

В свою очередь министр Йоханссон считает, что для борьбы с преступностью следует вести профилактическую работу среди молодых людей на уровне муниципалитетов.

«Что вы посоветуете тем людям, которые живут в страдающих [от разгула преступности] районах?» — спросила ведущая представителя «Умеренных».

»Они никоим образом не должны приспосабливаться к этому. Понимаете, ведь вот до чего мы в Швеции докатились: то есть это законопослушные граждане идут на уступки, а не преступники», — возмущенно ответил Форссел.