Ростов-на-Дону, 21 июля, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрирован 21 летальный исход среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 21 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Жертвами COVID-19 стали десять женщин в возрасте от 48 до 92 лет и 11 мужчин в возрасте от 59 до 79 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 4 990 жителей Ростовской области.