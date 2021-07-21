Самара, 21 июля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Порывы сильного ветра повредили фальшкровлю здания детского сада в Самарской области. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что инцидент произошел вечером 20 июля в м.р. Хворостянский н.п. Маслениково. Там порывы ветра повредили фальшкровлю здания детского сада «Солнышко» на площади 600 кв. метров, всего же площадь кровли здания составляет 740 кв. метров.

Отмечается, что в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

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