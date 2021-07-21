Липецк, 21 июля, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано девять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 21 июля.

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Всего в регионе скончался 1051 человек.

Выписаны после выздоровления были 32 тыс. 474 человека.