Таллин, , 13:16 — REGNUM Решение о том, что бывший министр образования Эстонии Майлис Репс должна покинуть пост председателя парламентской фракции и вице-председателя партии, было осознанным и необходимым. Об этом вице-председатель Центристской партии Танель Кийк заявил в интервью эстонскому гостелевидению ETV.

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Так он прокомментировал отстранение Репс со всех занимаемых ею партийных постов после публикации в местных СМИ информации о вечеринке, организованной Репс несколько лет назад на средства министерства образования и науки.

«Я думаю, что принятые решения были необходимы. И они являются разумными как для Репс, так и для партии», — заявил Кийк.

Он добавил, что в сложившейся ситуации теперь трудно представить, что Репс может быть выдвинута от партии на местных выборах, которые пройдут в нынешнем октябре.

Занимающий пост министра здоровья и труда Эстонии Кийк отказался отвечать на вопросы журналистов, была ли подобная вечеринка единственной, оплаченной на средства министерства, но подтвердил, что принимал в ней участие.

«В любом случае это сложная и неприятная ситуация. Сейчас правоохранительные органы, министерство и заинтересованные стороны выясняют, что именно произошло, что именно было оплачено, на каком основании и так далее. Мне, как стороннему наблюдателю, сложно выносить какие-то суждения», — отметил однопартиец Майлис Репс.