* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 21 июля, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Афганское радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказалось от наступлений на правительственные силы в дни праздника жертвоприношения — Курбан-байрама. Об этом официальный представитель движения Забихулла Муджахид заявил 21 июля, сообщает агентство France-Presse.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

«Я могу подтвердить, что мы занимаем оборонительную позицию в связи с праздником», — сказал Муджахид.

Отмечается, что официально о перемирии в Афганистане не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле ситуацию в Афганистане, где продолжается противостояние радикальных исламистов и правительственных сил, назвали крайне тревожной. Россия постоянно контактирует по этому поводу с государствами-партнёрами по ОДКБ и со странами, которые граничат с Афганистаном.

Читайте также: В Кремле не стали говорить об отношении Путина к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)