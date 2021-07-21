Берлин, 21 июля, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Правительство Германии выделит €200 млн в качестве срочной помощи для устранения последствий наводнения, еще €200 млн предоставят федеральные земли. Об этом 21 июля заявил министр финансов ФРГ Олаф Шольц.

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«Мы мобилизуем срочную помощь. В её рамках нам сейчас требуется примерно €400 млн, правительство предложило €200 млн», — сказал он на пресс-конференции в Берлине.

По его словам, власти при принятии решения ориентировались на суммы, которые были выделены для устранения последствий предыдущих наводнений.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на Германию 12 июля. В результате реки вышли из берегов. От разрушительного наводнения пострадали районы на западе страны. В настоящее время известно о 169 погибших в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Большое количество жителей этих регионов числятся пропавшими без вести.

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