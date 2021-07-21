В Германии на устранение последствий наводнения выделят €400 млн
Берлин, 21 июля, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Правительство Германии выделит €200 млн в качестве срочной помощи для устранения последствий наводнения, еще €200 млн предоставят федеральные земли. Об этом 21 июля заявил министр финансов ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, власти при принятии решения ориентировались на суммы, которые были выделены для устранения последствий предыдущих наводнений.
Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на Германию 12 июля. В результате реки вышли из берегов. От разрушительного наводнения пострадали районы на западе страны. В настоящее время известно о 169 погибших в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Большое количество жителей этих регионов числятся пропавшими без вести.
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