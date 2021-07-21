Оттава, 21 июля, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Федеральное правительство Канады распорядилось отправить 350 военнослужащих для борьбы с лесными пожарами в Британскую Колумбию, власти которой ранее объявили о введении чрезвычайного положения на территории провинции из-за непрекращающихся пожаров в лесных массивах. Об этом 21 июля сообщил телерадиовещатель CBC.

40.mchs.gov.ru Пал сухой тратты вызвал пожар в лесу

Министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан подтвердил в социальный сетях, что правительство одобрило запрос провинции о помощи и направит 350 канадских военнослужащих.

По всей Британской Колумбии предупреждение об эвакуации получили владельцы 15 685 объектов недвижимости. Еще 120 военных правительство Канады отправит в Манитобу, где также продолжают гореть леса.