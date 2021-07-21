Дуррес, Албания, 21 июля, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 21 июля представил на своей странице в социальной сети Facebook макет обновленного международного порта в городе Дуррес.

Asianart.com Сражение воинств Рамы и демона Раваны

Рама пообещал, что Дуррес станет одним из самых больших и красивых туристических портов Средиземноморья.

Макет был подготовлен в урбанистической студии Emaar Group в Дубайях, строительство, по словам Рамы, начнется в скором времени. Напомним, сам Рама избирается от округа Дуррес.