Оттава, 21 июля, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июля, федеральное правительство Канады собирается провести национальный саммит по борьбе с антисемитизмом. Однако накануне мероприятия политическая напряженность резко возросла, поскольку лидеры оппозиции заявили, что их почему-то не пригласили. Об этом сообщил телерадиовещатель CBC.

Флаг Канады

Лидер Партии зеленых Аннами Пол первой подняла этот вопрос в Twitter, заявив, что за сутки до начала саммита она так и не получила приглашения, несмотря на то, что является единственным лидером федеральной партии еврейского происхождения.

«Я единственный лидер федеральной партии еврейского происхождения и являюсь постоянной мишенью антисемитизма. Правительство знает, что я должна там присутствовать», — написала Пол в своем твите.

В офисе лидера Консервативной партии Канады Эрина О'Тула подтвердили, что они также не получали приглашения на саммит по антисемитизму.