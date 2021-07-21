Киев, 21 июля 2021, 13:15 — REGNUM Ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» тебует прояснения на самом высшем уровне. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк 21 июля в комментарии Liga.net.
Чиновник прокомментировал статью в издании Politico, в которой сказано, что администрация США попросила Украину не критиковать вероятную сделку с Германией, касающуюся газопровода «Северный поток — 2».
Он отметил, что власти РФ тратят огромные деньги на лоббирование своих интересов в «политических кулуарах» Германии и США.
Напомним, ранее в американском издании Politico появилась информация о том, что администрация США попросила Украину не поднимать вопрос «Северного потока — 2» после переговоров США и Германии.
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