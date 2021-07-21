Киев, , 13:15 — REGNUM Ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» тебует прояснения на самом высшем уровне. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк 21 июля в комментарии Liga.net.

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновник прокомментировал статью в издании Politico, в которой сказано, что администрация США попросила Украину не критиковать вероятную сделку с Германией, касающуюся газопровода «Северный поток — 2».

«Политическая реальность всегда намного сложнее, чем фентезийные информационные картинки о добре и зле, которые рисуются и отдельными представителями политического сообщества, в том числе американского и в том числе для других стран, и зачастую — в СМИ», — сказал Подоляк.

Он отметил, что власти РФ тратят огромные деньги на лоббирование своих интересов в «политических кулуарах» Германии и США.

«Мы не можем полагаться на формальные политические обещания. На мой взгляд, всё это должно быть действительно прояснено во время актуального визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон», — уверен советник.

Напомним, ранее в американском издании Politico появилась информация о том, что администрация США попросила Украину не поднимать вопрос «Северного потока — 2» после переговоров США и Германии.

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