Оттава, 21 июля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Новости о том, что Канада обогнала США по охвату населения вакцинацией от COVID-19, вызвали ряд заголовков в американских и международных новостных агентствах, учитывая, насколько неосуществимым это казалось несколько месяцев назад. В свою очередь главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи считает, что причиной всему — разная политика дух стран. Об этом 21 июля сообщил канадский телерадиовещатель CBC.

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Так, по данным сайта Our World in Data, в настоящий момент Канада занимает первое место в мире по показателям вакцинации. 50,71% населения полностью привиты от COVID-19, 19,61% населения получили только один компонент вакцины. В США аналогичные показатели составляют 48,28% и 7,43% соответственно.

В интервью CNN Фаучи спросили, почему Канада превзошла США по соотношению привитых первой и второй дозами вакцины, несмотря лидирующие позиции Америки в течении многих месяцев.

«В Канаде дела идут лучше не потому, что мы стараемся меньше, чем они, а потому, что в Канаде нет такого раскола, когда люди не хотят вакцинироваться по причине своих внутренних взглядов и политических убеждений», — отметил Фаучи.