Жуковский, Московская область, 21 июля, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Российско-индийское совместное предприятие (СП) BrahMos Aerospace предложило ВКС России приобрести крылатые ракеты воздушного базирования совместной разработки. Об этом 21 июля в ходе авиасалона МАКС-2021 сообщил глава российской части СП Александр Максичев.

(сс) anurag Макет ракеты «БраМос»

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«Мы предложили нашу ракету российским ВКС. Теперь выбор за принимающими решение о ее приобретении», — сказал в беседе с ТАСС Максичев.

Он уточнил, что предлагаемый российским Воздушно-космическим силам вариант ракеты «Брамос» полностью отработан и сдан на вооружение ВВС Индии.

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Как сообщало ИА REGNUM, индийская ракета «Брамос» основана на экспортной версии ещё советской ракеты П-800 «Оникс» под названием «Яхонт». Это совместная разработка российского «НПО машиностроения» и индийской организации оборонных исследований и разработок (DRDO). Дальность полёта ракеты от 500 до 1000 километров относит её уже к стратегическому ракетному оружию меньшей дальности.