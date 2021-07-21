Приштина, Сербия, 21 июля, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Епископ Косово Дода Джерджи 20 июля посетил представителей Исламской общины в Косово, чтобы поздравить их с праздником Курбан-байрам.

cheeky bandari Мясо для Курбан-байрам

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, католический епископ призвал сограждан молиться за тех сограждан, которые потеряли жизнь в ходе борьбы с пандемией COVID-19. Дода Джерджи отметил, что жертвенность красит каждого мусульманина. Отметим, что среди албанцев издавна существует традиция веротерпимости. Есть вероятность, что епископа угостили праздничным барашком.

В день Курбан-байрама мусульмане вспоминают принесение Авраамом своего единственного сына в жертву Богу. Согласно Библии, в жертву приносится Исаак, в мусульманских преданиях в жертву должен был быть принесен сын Авраама от служанки Агари Исмаил. В обоих версиях, Бог, испытав верность своего избранника, в последний момент посылает ангела, который предлагает ему принести в жертву агнца вместо юноши. В память об этом мусульмане закалывают барашка. Библейская версия события стала основой для произведения датского философа-экзистенциалиста Сёрена Кьергегора «Страх и трепет».