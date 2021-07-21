Варшава, 21 июля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 21 июля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 124 новых случая заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране умерли три человека с диагнозом COVID-19, которые имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 881 719 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 218.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.