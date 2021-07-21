Астана, 21 июля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Данные более 30 тыс. пользователей мессенджера Telegram из Казахстана оказались в открытом доступе. Об этом сообщили в службе реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT компании «Государственная техническая служба».

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Telegram

Во время мониторинга казахстанского сегмента интернета специалисты обнаружили на одном из телеграм-каналов файл, который содержит 744 тыс. записей о персональных данных пользователей Telegram.

Данные содержат ID пользователя, имя, фамилию, номер телефона и описание из графы «о себе». Оказалось, что около 30 тыс. аккаунтов зарегистрированы на казахстанские номера.

В KZ-CERT отметили, что утечка несет риски в использовании данной информации злоумышленниками. «В этой связи напоминаем всем пользователям казахстанского сегмента интернета о важности соблюдения кибергигиены», — добавили в компании.