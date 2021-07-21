Липецк, 21 июля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Липецкой области 21 июля подтверждено 245 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 37 тыс. 282 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 32 тыс. 474 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 218 — за последние сутки.