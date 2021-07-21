, 17:45 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 20 июля поздравил единоверцев с праздником Курбан-Байрама.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что праздник является воплощением надежды, солидарности и доброжелательности, а также жертвенности, которые помогут Косово стать более сильным государством и более процветающим обществом. Отдельное внимание политик уделил важности жертвы ради великой цели. Далее в своих поздравлениях об этом же говорили оппозиционный лидер Рамуш Харадинай и глава Косово Вьоса Османи.

В день Курбан-Байрама мусульмане вспоминают принесение Авраамом своего единственного сына в жертву Богу. Согласно Библии, в жертву приносится Исаак, в мусульманских преданиях в жертву должен был быть принесен сын Авраама от служанки Агари Исмаил. В обоих версиях, Бог, испытав верность своего избранника, в последний момент посылает ангела, который предлагает ему принести в жертву агнца вместо юноши. В память об этом мусульмане закалывают барашка. Библейская версия события стала основой для произведения датского философа-экзистенциалиста Сёрена Кьергегора «Страх и трепет».