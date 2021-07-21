Минск, 21 июля, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Предложения по изменению белорусской конституции 22 июля будут направлены президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом 21 июля сообщил председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда страны Петр Миклашевич, его слова приводит агентство БелТА.

Zscout370 Конституция Белоруссии

«Сегодня завершается этап работы Конституционной комиссии. Мы планово провели девять заседаний и согласовали текст изменений, который сегодня вам (членам Конституционной комиссии) роздан. Этот вариант будет направлен завтра главе государства в установленном порядке», — сказал он.

Также Миклашевич добавил, что на заседании Конституционной комиссии были рассмотрены все разделы белорусской конституции и все ее возможные изменения.

«Предлагается в конечном итоге внести изменения в 59 статей конституции, включить в конституцию 16 новых статей, исключить две», — уточнил председатель Конституционного суда республики.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александру Лукашенко подверг главу МИД страны Владимира Макеяуничижительной критике.