Суоярви, Карелия, 21 июля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Пожарные продолжают тушить горящий лес в Суоярвском районе Карелии. На месте ЧС работает авиация, уже осуществлено 40 сбросов воды общим объемом 140 тонн. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Карелия.

ГУ МЧС России по Республике Карелия Тушение лесного пожара в Карелии

Как отметил в ведомстве, в Суоярвском районе вблизи поселка Найстенъярви продолжается лесной пожар, на котором работают представители различных ведомств. Силы и средства РСЧС распределены по всей территории горения. На разных участках работают разные подразделения — где-то силы МЧС России, где-то Авиалесохраны, где-то волонтеры и так далее.

«На месте пожара работает авиация, уже осуществлено 40 сбросов воды объемом 140 тонн. Работа авиации продолжается. Для мониторинга лесопожарной обстановки задействованы беспилотные авиационные системы. Кроме того, на месте пожара работает три пожарных поезда, от которых проложена магистральная линия к минерализованной полосе», — отчитались в ведомстве.

Также специалисты продолжают работы по расширению минерализованных полос, призванных остановить распространение огня. В пунктах временного размещения с населением работают психологи МЧС.

В настоящее время к тушению пожара привлечено 289 человек и 55 единицы техники. Из них от МЧС России — 171 человек и 27 единиц техники, в том числе 100 человек аэромобильной группировки Невского спасательного центра МЧС России.

Добавим, что на комиссии по ЧС Суоярвского района принято решение отменить эвакуацию жителей Найстенъярви — непосредственная угроза поселку снята. Для жителей Станции и Сплавучастка режим эвакуации сохраняется