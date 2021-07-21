Алупка, Крым, 21 июля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Один человек погиб, двое пострадали в результате автоаварии с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля ВАЗ 2104 в Крыму на трассе Ялта — Севастополь 21 июля, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Пресс-служба МВД Республики Крым Место аварии

Авария произошла в Алупке около 09:50. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2104, двигаясь со стороны Севастополя в направлении Ялты, не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом Merсedes. В момент аварии автобус находился на остановке общественного транспорта для высадки пассажиров. В автобусе находилось 47 человек. В результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля, водитель ВАЗа и второй его пассажир госпитализированы с травмами. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет.

На месте аварии работают наряды ГИБДД, организовано регулирование дорожного движения на автотрассе. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля на трассе Ялта — Севастополь в результате массовой автоаварии погибли пять человек.