Нью-Йорк, США, 21 июля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Group рассматривает возможности для инвестирования в Сербию. Об этом сообщила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 21 июля по итогам двухдневного рабочего визита в США.

Kt.gov.rs Ана Брнабич

«Они никуда не идут просто так. Их нет ни в одной из стран региона. Мне кажется, что нам удалось получить их согласие на реализацию одного небольшого совместного проекта, так что компания увидит, что мы действительно умеем делать то, о чем говорим. Если один раз открыть эту дверь, а я знаю, что наши специалисты хорошо себя проявят, тогда появятся совершенно новые возможности», — процитировал телеканал РТС слова Брнабич.

Премьер-министр Сербии также отметила, что у сербской стороны есть интересные предложения для компаний, которые ищут новые таланты в области ИТ-технологий. По ее словам, в Сербии в течение года откроется как минимум 120 новых рабочих мест, благодаря сотрудничеству с американскими ИТ-компаниями.

«Они сказали — нам нужен надежный партнер, страна, которая вкладывает в образование своих кадров, которая вкладывает в науку, которая предлагает налоговые льготы для компаний, занимающихся исследовательской деятельностью, развитием и инновациями», — отметила Брнабич.

Напомним, что Goldman Sachs Group владеет большими пакетами акций компаний Apple ($6,8 млрд) и Microsoft ($4,9 млрд). Приоритетным регионом деятельности для Goldman Sachs являются США, из других стран компания присутствует в Японии, Франции, Великобритании и Германии.