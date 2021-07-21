Москва, 21 июля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В России о приватизации лесного фонда не может быть и речи. Об этом ТАСС заявили в Минприроды РФ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лес

«Согласно статье 8 Лесного кодекса России, «лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности». Кроме того, в Конституции Российской Федерации указано, что «земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». Поэтому никакой речи о приватизации государственного лесного фонда не может быть», — сказал представитель министерства.

По его словам, лесной фонд — это экологическая система, которая охраняется непосредственно государством.