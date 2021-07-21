Токио, 21 июля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. По итогам июня 2021 года автодилеры в Японии реализовали 198 108 новых машин (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см). Об этом сообщается в отчёте Японской ассоциации автодилеров (JADA).

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Таким образом, в прошлом месяце японские автодилеры продали на 8,8% больше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом за первое полугодие дилеры в Японии в общей сложности продали 1 311 272 новые машины (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см.). Это на 9,4% больше по сравнению с первым полугодием 2020 года.

По данным Японской ассоциации автодилеров, чаще всего в июне 2021 года дилеры продавали машины марок: Toyota (101 793 шт.; +14,2%), Honda (20 417 ед.; — 17,3%) и Nissan (16 265 шт.; — 0,3%).

Напомним, в июне 2021 года продажи новых легковых автомобилей в Европе выросли на 13%, до 1 161 115 единиц.

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