Москва, 21 июля, 2021, 13:02 — ИА Регнум. На торговой сессии во вторник, 20 июля, нефть резко остановила свое падение от понедельника, закрыв день на отметке 68,82 доллара за баррель Brent и потеряв всего 0,22% от стоимости. При этом в процессе торгов котировки опускались ниже 68 долларов впервые почти за два месяца. Об этом 21 июля сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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По его словам, страхи инвесторов 19 июля, связанные с ростом случаев заражения в мире штаммом «Дельта», обвалившие индекс S&P500 почти на 2%, начали рассеиваться во вторник, 20 июля. Но угроза дальнейшего снижения котировок присутствует — сделка ОПЕК+ по наращиванию роста на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно может быть серьезно пересмотрена из-за снижения спроса при условии дальнейших жестких локдаунов из-за «индийского» штамма и дальнейших мутаций вируса — уже появились новости о штаммах «эпсилон» и «лямбда», отметил он.

Коган добавил, что еще одним фактором снижения стал рост запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе. Также триггером снижения цен может стать ядерная сделка с Ираном, поскольку США начинают активно давить на азиатское государство с целью ускорения процесса подписания соглашения, отметил эксперт.

По его словам, предполагаемый коридор движения котировок на 21 июля, несмотря на все негативные факторы — 68,5−72 доллара за баррель.