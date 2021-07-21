Джакарта, 21 июля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Экономика Индонезии движется по положительному пути, несмотря на то, что правительство ввело ограничения по коронавирусу, сообщает портал Investor.

TUBS Индонезия на карте Юго-Восточной Азии

Чтобы облегчить бремя пострадавших общин, правительство выделило дополнительный бюджет в размере 55,21 трлн индонезийских рупий в виде денежной помощи. Бюджет здравоохранения был увеличен до 214,95 трлн рупий.

В июне 2021 года центральное статистическое агентство зафиксировало профицит торгового баланса в размере $11,86 млрд. По оценкам некоторых экономистов, в третьем квартале 2021 года экономика Индонезии вырастет до 4%.

Согласно расчетам министерства финансов, экономический рост Индонезии в первом полугодии 2021 года оценивается в пределах от 3,1% до 3,3%, а в течение всего года, по оценкам, составит лишь 3,7−4,5%. Банк Индонезии прогнозирует, что экономический рост в 2021 году достигнет лишь 3,8%.