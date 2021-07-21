Скопье, 21 июля, 2021, 17:44 — ИА Регнум. В министерстве внутренних дел Северной Македонии 21 июля сообщили о прибытии в страну 8 тысяч пар обуви производства итальянской компании «Grisport».

MatthiasKabel Римская калига. По названию этой обуви Калигула получил своё прозвище

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, обувь этой компании используют полицейские Евросоюза. Обувь пойдет на обмундирование полицейских страны. В МВД намерены закупить еще десять тысяч пар обуви этой компании — общая сумма заказа составит около 1 млн евро за 18 тысяч пар обуви. Почти на такую же сумму МВД Северной Македонии также закупит обувь боснийской компании «Derma».

Полицейские также вскоре получат новые жилеты, куртки и другое обмундирование. Также ведется обновление полицейских участков.