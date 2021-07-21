Улан-Удэ, 21 июля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ожидает доклада по поводу резонансных происшествий с участием несовершеннолетних в Бурятии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Sledcom.ru Глава СК России Александр Бастрыкин

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 17-летнего подростка после приёма у врача. Он обратился в больницу с сильной болью в животе, однако после осмотра его отправили домой. Через некоторое время потерпевший скончался предположительно от перитонита.

Параллельно в Бурятии расследуется дело против местной жительницы, подозреваемой в истязании приёмных детей. Восьмилетняя девочка поступила в больницу с травмированной ножом рукой. По данным следствия, таким образом женщина наказала ребёнка за утерянный градусник. Её шестилетней сестре опекун обжигал ладони зажигалкой.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил возбужденные уголовные дела и ход процессуальных проверок на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководству территориальных следственных органов доложить по всем вышеизложенным фактам», — отметили в ведомстве.

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