Скопье, 21 июля, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Совет регионального сотрудничества провел в 2021 году опрос «Балканский барометр-2021», который показал, что положительные ожидания от вступления в ЕС для местной экономики испытывают 53% населения, в то время как ранее этот показатель колебался в области 70%.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, вступление в ЕС поддерживают 63% населения. 21% опрошенных в Северной Македонии рассчитывают на вступление в ЕС к 2025 году, еще 31% — к 2030 году, если треть опрошенных (31%) вообще не верит в предстоящее вступление страны в ЕС.

Еще в 2018 году Северная Македония была рекомендована к началу переговоров о вступлении, однако этот процесс еще даже не начался. Изначально его заблокировала Франция, а затем — Болгария, требующая от страны уступок по вопросам идентичности.