Петрозаводск, 21 июля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Глава Республики Карелия ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории региона из-за установленного IV класса пожарной опасности. Об этом 21 июля сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Gov.karelia.ru Лесные пожары в Карелии

По его словам, это решение позволит правительству региона, государственным органам и главам администраций муниципалитетов работать в другом правовом режиме, избежать бюрократических проволочек при выделении средств на борьбу с пожарами.

В настоящий момент в Карелии действует 33 лесных пожара на площади 7280 га, из них локализовано 15 пожаров на площади 1032,7 га. Тушением пожаров заняты более 700 человек. Это сотрудники Карельского центра охраны лесов, арендаторы, сотрудники МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, задействовано 150 единиц техники. Ежедневно проводится авиационное патрулирование лесов четырьмя самолетами. Общий налет составил почти 850 часов.

«Вчера на КЧС Суоярвского района принято решение отменить эвакуацию жителей Найстенъярви — угроза поселку снята. Для жителей Станции и Сплавучастка режим эвакуации сохраняется», — добавил он.

Парфенчиков также указал, что в связи с ведением режима ЧС, попытками обмана при сборе гуманитарной помощи, распространением паники среди жителей поселений, не находящихся под угрозой огня, принято решение временно закрыть возможность пользователям социальной сети «ВКонтакте» оставлять комментарии на официальной странице главы республики.

«В случае необходимости оказания реальной помощи прошу обращаться в личные сообщения», — добавил он.