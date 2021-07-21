* ИГ — запрещённая в России организация

Скопье, 21 июля, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 20 июля сообщил о том, что около 50 граждан страны собираются вернуться в страну из Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы и их «работа»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, уже ведется подготовка программ их повторной социализации. Речь идет о членах семей боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Самих боевиков также намерены попытаться вернуть в социум, однако только по возвращению из тюрьмы, где их ожидают значительные сроки.

Программа социализации включает поиск в нахождении рабочих мест, психологическую и социальную поддержку.

Ранее в Косово вернулись 11 бывших боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их родственников.