Владикавказ, 21 июля, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Северной Осетии будет создан военно-патриотический лагерь «Авангард». В нем будут отдыхать и учиться юнармейцы. Такую инициативу выдвинул врио главы региона Сергей Меняйло в ходе еженедельного совещания с членами правительства.

Фотограф игры «Заря» Данила Целяев Юнармия

Местом дислокации лагеря станет территория аэродрома отделения ДОСААФ в РСО-Алании. По поручению руководителя региона в настоящее время начата работа по составлению проекта лагеря и сметы на строительство.

«Минстрою необходимо подготовить техническое задание на проектирование и предоставить проектно-сметную документацию. У нас есть резерв для того, чтобы спроектировать объект», — цитирует Меняйло портал «15-й Регион».

По данным издания, планы по созданию военно-патриотического лагеря «Авангард» у властей региона были еще у прежнего руководства республикой. О них шла речь в 2019 году. Предполагалось, что в лагере будут приобретать практические навыки юнармейцы.