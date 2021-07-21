Москва, 21 июля, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Германия достигли определенного понимания по «Северному потоку — 2» во время визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США, однако их детали Кремлю пока неизвестны. Об этом 21 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы знаем о том, что были достигнуто определенное понимание между Берлином и Вашингтоном. А в остальном — деталями мы пока не располагаем», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что тема «Северного потока — 2» стояла «высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода «Северный поток — 2». Ожидается, что условия сделки будут объявлены 21 июля.

Сообщалось, что переговоры властей США и Германии после встречи американского президента Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель «позволят достичь решения в ближайшие дни».

Читайте также: США предостерегли Украину от критики сделки по «Северному потоку — 2»