Казань, 21 июля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Ухудшение погодных условий ожидает жителей Татарии в ближайшие сутки, сообщает 21 июля Гидрометцентр РТ.

Дождь

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Так, днем и вечером 22 июля на территории региона местами возможны сильный дождь, гроза, кратковременное усиление северного ветра до 15−20 м/с, локально град.

Температура воздуха ночью составит от +15 до +20 градусов. Максимальная температура воздуха днем достигнет отметки в +26 градусов, на востоке до 31 градуса тепла.

ИА REGNUM напоминает, до 21 июля в Татарии сохранится высокая пожарная опасность (4 класс), в восточной части региона — чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).

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