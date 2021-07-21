Белгород, 21 июля, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Повышение зарплаты помощникам воспитателей, дворникам и обслуживающему персоналу анонсировал 21 июля на своей странице в социальной сети врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Индексацию проведут в два этапа.

Pixabay.com Выросли ли зарплаты у бюджетников?

Уже с 1 октября 2021 года на 20% повысится заработная плата нянечек помощников воспитателей, водителей школьных автобусов, дворников, вспомогательного и обслуживающего персонала. Этим же категориям граждан с 1 января 2022 года повысят зарплату ещё на 4%.

«В своём обращении к депутатам, которое фактически превратилось в озвучивание планов работы на перспективу развития Белгородской области, я говорил о том, что нужно помогать тем людям, которым на самом деле тяжело. Вижу сейчас в бюджетной сфере, с учётом роста цен на всё, что большое количество людей живёт очень тяжело. Поэтому принимаем решение о том, чтобы поднять заработную плату тем, кто находится в самой сложной ситуации», — написал руководитель области.

По данным Вячеслава Гладкова, поддержка затронет порядка 55 тысяч жителей Белгородской области. На эти цели в 2021 году будет направлено почти 650 млн рублей, а в 2022 году — около трёх миллиардов рублей.