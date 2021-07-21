Мурманск, 21 июля, 2021, 12:51 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявлен 261 новый случай заболевания COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольше число заболевших выявили в областном центре — 131. По 18 случаев зарегистрировано в Североморске, Мончегорске и Кандалакшском районе. Всего в регионе проходят лечение от COVID-19 7426 человек.

По данным штаба, за сутки в регионе от коронавируса скончались девять человек. Общее число жертв инфекции достигло 1476.

Как сообщало ИА REGNUM, глав мурманского минздрава назвал тяжелой ситуацию с заболеваемостью COVID-19.