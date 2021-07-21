Тула, 21 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Документы в избирательную комиссию Тульской области для участия в выборах губернатора Тульской области в порядке самовыдвижения представил действующий глава региона Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе Дюмина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Дюмин

«Я принял решение об участии в выборах губернатора Тульской области и сегодня подал необходимые документы в региональную избирательную комиссию», — прокомментировал губернатор, отметив, что за последние пять лет в регионе было сделано многое для его развития и создания комфортных условий жизни.

«На днях мы представили жителям новую программу развития области до 2026 года. Планы масштабные и теперь предстоит воплотить их в жизнь. А кому — решат избиратели 19 сентября 2021 года», — сказал Алексей Дюмин.

Выборы губернатора Тульской области намечены на сентябрь 2021 года. Действующий губернатор Алексей Дюмин работает в должности с 2016 года.