Таллин, 21 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В среду, 21 июля, скончался известный эстонский музыкант, основатель популярного в 1970—1980 годы вокально-инструментального ансамбля Apelsin Тыну Ааре. Об этом сообщил его племянник Мартин Ааре с социальной сети Facebook.

Цитата из к/ф «Композитор». реж. Сирзат Яхуп. 2019. Китай, Казахстан Музыка

«С грустью сообщаю, что от нас ушел Тыну Ааре. Спасибо за все, дорогой дядя Тыну! Твой вклад в историю эстонской музыки неоценим. Покойся с миром!» — написал Мартин Ааре.

Причина смерти 67-летнего музыканта не указывается.

Группа Apelsin была создана в 1974 году. Она состояла из семи музыкантов. Тыну Ааре играл на гитаре, губной гармошке, мандолине, а также выступал в качестве солиста. Ансамбль неоднократно приглашался на запись главного новогоднего шоу советского телевидения «Голубой огонек», программы «Вокруг смеха», выпустил на студии «Мелодия» пять альбомов.

Ансамбль с другим составом участников продолжает выступления до сих пор.