Тюмень, 21 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Тюмени вечером 20 июля два ребёнка попали под колёса машин. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

21.мвд.рф ДТП

Так, во дворе дома на ул. Московский тракт, 163 восьмилетний мальчик ехал на самокате. В этот момент его сбила машина «Рено». Автомобиль протащил ребёнка несколько метров. С тяжелейшими травмами мальчика госпитализировали.

Кроме того, во дворе дома на ул. Червишевский тракт «Хонда» сбила другого восьмилетнего мальчика. По предварительным данным, ребёнок выбежал на проезжую часть и женщина-водитель из-за припаркованного транспорта не смогла вовремя остановиться. Ребёнок получил ушибы и ссадины.