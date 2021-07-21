Жуковский, Московская область, 21 июля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. На Международной космической станции (МКС) появиться уникальная система очистки воздуха, которая обеспечит практически 100% защиту от всех вирусов. Об этом в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 сообщил генеральный директор концерн «Радиоэлектронные технологии» (входит в госкорпорацию «Ростех») Николай Колесов.

МКС

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Он добавил, что в настоящее время концерн ведёт работу по созданию системы очистки воздуха на основе технологии «Тиокрафт» для МКС.

«Прибор по техзаданию Роскосмоса будет готов к осени. Планируем в следующем году отправить прибор на орбиту», — сказал в беседе с ТАСС Колесов.

Отмечается, что данная система уже закупается российскими ведомствами, а также поставляется на экспорт.